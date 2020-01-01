Токеноміка SHAO (SHAO) Дізнайтеся ключову інформацію про SHAO (SHAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SHAO (SHAO) The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants. Офіційний вебсайт: https://app.shaolin.win/ Whitepaper: https://shaolin-1.gitbook.io/shaolin-docs Купити SHAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SHAO (SHAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SHAO (SHAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,83K $ 14,83K $ 14,83K Загальна пропозиція: $ 24,18M $ 24,18M $ 24,18M Циркуляційна пропозиція: $ 24,18M $ 24,18M $ 24,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,83K $ 14,83K $ 14,83K Історичний максимум: $ 0,117264 $ 0,117264 $ 0,117264 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00061336 $ 0,00061336 $ 0,00061336 Дізнайтеся більше про ціну SHAO (SHAO)

Токеноміка SHAO (SHAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SHAO (SHAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHAO, досліджуйте ціну токена SHAO в реальному часі!

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