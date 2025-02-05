Сьогоднішня ціна SHAO (SHAO)

Поточна ціна SHAO (SHAO) сьогодні становить 0.03719165 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна SHAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.94K USD

- зміна ціни SHAO протягом дня — +32.24%

- циркуляційна пропозиція – 35.18M USD

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