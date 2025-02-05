Ціна SHAO (SHAO)
Поточна ціна SHAO (SHAO) сьогодні становить 0.03719165 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна SHAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.94K USD
- зміна ціни SHAO протягом дня — +32.24%
- циркуляційна пропозиція – 35.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHAO до USD становила $ +0.00906795.
За останні 30 днів зміна ціни SHAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SHAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SHAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00906795
|+32.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SHAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+32.24%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants.
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