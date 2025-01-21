Ціна Shanum (SHAN)
Поточна ціна Shanum (SHAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shanum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.21 USD
- зміна ціни Shanum протягом дня — +0.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shanum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shanum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shanum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shanum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.38%
|30 днів
|$ 0
|-25.70%
|60 днів
|$ 0
|-26.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shanum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.38%
-0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shanum is the decentralized finance platform Build on Binance smartchain allow user to stake & farming shan token, Shanum NFT Marketplace Platform allow user to trade non-fungible tokens (NFTs) in the form of digital collectibles asset NFT & Stake NFT earning reward Shan Token. Shanum Token is here to provide financial solutions that reach worldwide and can access many creative financial industries
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