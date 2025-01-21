Сьогоднішня ціна Shanghai Inu (SHANG)

Поточна ціна Shanghai Inu (SHANG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHANG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shanghai Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.15K USD

- зміна ціни Shanghai Inu протягом дня — -0.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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