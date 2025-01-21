Ціна Shanghai Inu (SHANG)
Поточна ціна Shanghai Inu (SHANG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHANG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shanghai Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.15K USD
- зміна ціни Shanghai Inu протягом дня — -0.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SHANG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHANG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shanghai Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shanghai Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shanghai Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shanghai Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.90%
|30 днів
|$ 0
|-31.40%
|60 днів
|$ 0
|+7.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shanghai Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-0.90%
+3.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethereum's Shanghai upgrade is one of the biggest and most anticipated blockchain developments in crypto history.The futuristic cyborg hybrid dog $SHANG will benefit immensely from this.Become part of a unique meme token project designed to impress with its awesome utilities like Liquid ETH staking, Al implementation and many other things. Artificial intelligence will play tremendous role in the world in the future, and Shanghai Inu will provide first-class services in this field in time.As a 100% community-based project, it is our vision that $SHANG will get full attention in the crypto space and will fall into the hands of many investors with its eye-catching name and design!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHANG до AUD
A$--
|1 SHANG до GBP
￡--
|1 SHANG до EUR
€--
|1 SHANG до USD
$--
|1 SHANG до MYR
RM--
|1 SHANG до TRY
₺--
|1 SHANG до JPY
¥--
|1 SHANG до RUB
₽--
|1 SHANG до INR
₹--
|1 SHANG до IDR
Rp--
|1 SHANG до PHP
₱--
|1 SHANG до EGP
￡E.--
|1 SHANG до BRL
R$--
|1 SHANG до CAD
C$--
|1 SHANG до BDT
৳--
|1 SHANG до NGN
₦--
|1 SHANG до UAH
₴--
|1 SHANG до VES
Bs--
|1 SHANG до PKR
Rs--
|1 SHANG до KZT
₸--
|1 SHANG до THB
฿--
|1 SHANG до TWD
NT$--
|1 SHANG до CHF
Fr--
|1 SHANG до HKD
HK$--
|1 SHANG до MAD
.د.م--