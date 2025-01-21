Ціна Shambala (BALA)
Поточна ціна Shambala (BALA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BALA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shambala:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.40 USD
- зміна ціни Shambala протягом дня — +0.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shambala до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shambala до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shambala до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shambala до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.45%
|30 днів
|$ 0
|-2.00%
|60 днів
|$ 0
|+6.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shambala: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+0.45%
+0.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shambala, a legend that has long existed-the earth is hollow, there is a reverse world centered on the underground sun. In Shambala society, the identity of people, social relationships, land and property, commodity consumption, recreational activities, games, etc., are all realized by various NFTs. This society has its own economic system-using BALA tokens, with the help of infrastructure such as BalaSwap and Market, all NFT social elements are connected and operated to form a diversified organic society.
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