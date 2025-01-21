Сьогоднішня ціна Shambala (BALA)

Поточна ціна Shambala (BALA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BALA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shambala:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.40 USD

- зміна ціни Shambala протягом дня — +0.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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