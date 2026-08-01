Сьогоднішня ціна Shamatte

Поточна ціна Shamatte (杀马特) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 杀马特 до USD становить $ 0 за 杀马特.

Shamatte наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 615,82, з циркуляційною пропозицією у 1,00B 杀马特. Протягом останніх 24 годин 杀马特 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0031172, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 杀马特 змінився на 0,00% за останню годину та на -1,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Shamatte (杀马特)

Ринкова капіталізація $ 19,62K$ 19,62K $ 19,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,62K$ 19,62K $ 19,62K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Shamatte — $ 19,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 杀马特 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,62K.