Сьогоднішня ціна Shakita Inu (SHAK)

Поточна ціна Shakita Inu (SHAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shakita Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.78 USD

- зміна ціни Shakita Inu протягом дня — -6.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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