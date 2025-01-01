Токеноміка Shakey AI (SHAKEY)
Інформація Shakey AI (SHAKEY)
Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.
Токеноміка та аналіз ціни Shakey AI (SHAKEY)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shakey AI (SHAKEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Shakey AI (SHAKEY): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Shakey AI (SHAKEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SHAKEY, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHAKEY, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHAKEY, досліджуйте ціну токена SHAKEY в реальному часі!
Прогноз ціни SHAKEY
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