Ціна Shakey AI (SHAKEY)
Поточна ціна Shakey AI (SHAKEY) сьогодні становить 0.00131033 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна SHAKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shakey AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 355.93K USD
- зміна ціни Shakey AI протягом дня — +31.45%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shakey AI до USD становила $ +0.00031347.
За останні 30 днів зміна ціни Shakey AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shakey AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shakey AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00031347
|+31.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shakey AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.52%
+31.45%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.
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