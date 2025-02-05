Сьогоднішня ціна Shakey AI (SHAKEY)

Поточна ціна Shakey AI (SHAKEY) сьогодні становить 0.00131033 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна SHAKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shakey AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 355.93K USD

- зміна ціни Shakey AI протягом дня — +31.45%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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