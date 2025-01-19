Ціна Shaka ($SHAKA)
Поточна ціна Shaka ($SHAKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SHAKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shaka:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD
- зміна ціни Shaka протягом дня — -5.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shaka до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shaka до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shaka до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shaka до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.87%
|30 днів
|$ 0
|-24.47%
|60 днів
|$ 0
|+32.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shaka: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.58%
-5.87%
-28.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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