Сьогоднішня ціна Shaicoin (SHA)

Поточна ціна Shaicoin (SHA) сьогодні становить 0.088215 USD з ринковою капіталізацією $ 118.32K USD. Ціна SHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shaicoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 697.98 USD

- зміна ціни Shaicoin протягом дня — +25.49%

- циркуляційна пропозиція – 1.34M USD

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