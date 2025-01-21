Сьогоднішня ціна ShadowSwap Token (SHDW)

Поточна ціна ShadowSwap Token (SHDW) сьогодні становить 0.01232598 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHDW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ShadowSwap Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.62K USD

- зміна ціни ShadowSwap Token протягом дня — -2.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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