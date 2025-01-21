Ціна ShadowSwap Token (SHDW)
Поточна ціна ShadowSwap Token (SHDW) сьогодні становить 0.01232598 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHDW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ShadowSwap Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.62K USD
- зміна ціни ShadowSwap Token протягом дня — -2.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ShadowSwap Token до USD становила $ -0.00031355327577089.
За останні 30 днів зміна ціни ShadowSwap Token до USD становила $ -0.0025057620.
За останні 60 днів зміна ціни ShadowSwap Token до USD становила $ -0.0012039955.
За останні 90 днів зміна ціни ShadowSwap Token до USD становила $ -0.000250301592220764.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00031355327577089
|-2.48%
|30 днів
|$ -0.0025057620
|-20.32%
|60 днів
|$ -0.0012039955
|-9.76%
|90 днів
|$ -0.000250301592220764
|-1.99%
Останній аналіз цін ShadowSwap Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-2.48%
-12.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ShadowSwap is a one-stop decentralized trading protocol which utilizes the security, scalability, and decentralization of the Core blockchain, creating an open and safe marketplace for traders, liquidity providers, and developers.
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