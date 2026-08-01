Скільки коштує Shadows Of Hope зараз?

Shadows Of Hope зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -0.45% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься SOH сьогодні?

SOH продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Moonshot Ecosystem.

Наскільки популярний Shadows Of Hope сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають SOH.

Що відрізняє Shadows Of Hope від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Moonshot Ecosystem та створений на мережі --, SOH пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки SOH існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 986256593.4118042 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Shadows Of Hope за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.0512946817210381168000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.