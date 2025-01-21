Ціна Shadowladys DN404 ($SHADOW)
Поточна ціна Shadowladys DN404 ($SHADOW) сьогодні становить 16.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SHADOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shadowladys DN404:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.17K USD
- зміна ціни Shadowladys DN404 протягом дня — -2.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shadowladys DN404 до USD становила $ -0.43625370582291.
За останні 30 днів зміна ціни Shadowladys DN404 до USD становила $ -2.6914266600.
За останні 60 днів зміна ціни Shadowladys DN404 до USD становила $ -5.4593052100.
За останні 90 днів зміна ціни Shadowladys DN404 до USD становила $ -11.685184671065742.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.43625370582291
|-2.60%
|30 днів
|$ -2.6914266600
|-16.51%
|60 днів
|$ -5.4593052100
|-33.49%
|90 днів
|$ -11.685184671065742
|-41.75%
Останній аналіз цін Shadowladys DN404: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-2.60%
+5.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SHADOW Shadowladys is a 10k pfp DN404 with novel utility derived from the new 404 tech! Using the most upgraded form of erc404s to bring perfected gas efficient and longevity! Developed by the @Sprotoladys team with an established NFT community and long time supporters.
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