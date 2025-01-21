Сьогоднішня ціна ShadowGold (SDG)

Поточна ціна ShadowGold (SDG) сьогодні становить 0.00399341 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ShadowGold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.22 USD

- зміна ціни ShadowGold протягом дня — -3.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SDG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SDG.