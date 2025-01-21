Ціна ShadowGold (SDG)
Поточна ціна ShadowGold (SDG) сьогодні становить 0.00399341 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ShadowGold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.22 USD
- зміна ціни ShadowGold протягом дня — -3.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ShadowGold до USD становила $ -0.000125118896071482.
За останні 30 днів зміна ціни ShadowGold до USD становила $ -0.0000214042.
За останні 60 днів зміна ціни ShadowGold до USD становила $ -0.0011975082.
За останні 90 днів зміна ціни ShadowGold до USD становила $ -0.0016395599003185045.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000125118896071482
|-3.03%
|30 днів
|$ -0.0000214042
|-0.53%
|60 днів
|$ -0.0011975082
|-29.98%
|90 днів
|$ -0.0016395599003185045
|-29.10%
Останній аналіз цін ShadowGold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
-3.03%
+3.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ShadowFi allows users to offramp crypto from BSC to real-world private spending via Visa and Mastercard, away from the floodlights of surveillance capitalism. ShadowFi introduces a dynamic LP Engine called ShadowStrike, which uses excessive liquidity to aggressively reduce total supply and prevent over liquification.
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