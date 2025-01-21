Ціна Shadow Wizard Money Gang (GANG)
Поточна ціна Shadow Wizard Money Gang (GANG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GANG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shadow Wizard Money Gang:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.55 USD
- зміна ціни Shadow Wizard Money Gang протягом дня — +2.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін GANG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GANG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shadow Wizard Money Gang до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shadow Wizard Money Gang до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shadow Wizard Money Gang до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shadow Wizard Money Gang до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.37%
|30 днів
|$ 0
|-18.03%
|60 днів
|$ 0
|-5.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shadow Wizard Money Gang: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
+2.37%
-5.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shadow Wizard Money Gang ($GANG) is like the wild child of the crypto world, born from the mad genius of DJ Smokey's "We Love Casting Spells" producer tag. Just like that time Joeyy dropped the "legalize nuclear bombs" tag and blew up the music scene, $GANG is here to make crypto history in the craziest way possible. So, if you're tired of the same old, same old, come join the $GANG and let's get weird with our wallets. It's not just a token; it's a one-way ticket to the crypto circus where magic spells meet mad beats. Don't miss out on the fun – be a degen, ride the $GANG wave, and let's cast some crypto spells together!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GANG до AUD
A$--
|1 GANG до GBP
￡--
|1 GANG до EUR
€--
|1 GANG до USD
$--
|1 GANG до MYR
RM--
|1 GANG до TRY
₺--
|1 GANG до JPY
¥--
|1 GANG до RUB
₽--
|1 GANG до INR
₹--
|1 GANG до IDR
Rp--
|1 GANG до PHP
₱--
|1 GANG до EGP
￡E.--
|1 GANG до BRL
R$--
|1 GANG до CAD
C$--
|1 GANG до BDT
৳--
|1 GANG до NGN
₦--
|1 GANG до UAH
₴--
|1 GANG до VES
Bs--
|1 GANG до PKR
Rs--
|1 GANG до KZT
₸--
|1 GANG до THB
฿--
|1 GANG до TWD
NT$--
|1 GANG до CHF
Fr--
|1 GANG до HKD
HK$--
|1 GANG до MAD
.د.م--