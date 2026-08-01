Сьогоднішня ціна Shadow Combat League

Поточна ціна Shadow Combat League (SCL) сьогодні становить $ 0.00116739, зі зміною 4.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCL до USD становить $ 0.00116739 за SCL.

Shadow Combat League наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,120,178, з циркуляційною пропозицією у 959.20M SCL. Протягом останніх 24 годин SCL торгувався між $ 0.00117118 (мінімум) та $ 0.00123804 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0063319, тоді як історичний мінімум — $ 0.0011587.

У короткостроковій динаміці SCL змінився на -2.86% за останню годину та на -17.40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.32.

Ринкова інформація щодо Shadow Combat League (SCL)

Ринкова капіталізація $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Обсяг (за 24 год) $ 2.32$ 2.32 $ 2.32 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Циркуляційне постачання 959.20M 959.20M 959.20M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Shadow Combat League — $ 1.12M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.32. Циркуляційна пропозиція SCL — 959.20M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.17M.