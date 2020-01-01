Токеноміка Shadow AI (SHADOAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Shadow AI (SHADOAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shadow AI (SHADOAI) The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community. Офіційний вебсайт: https://shadow-ai.pro/ Купити SHADOAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shadow AI (SHADOAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shadow AI (SHADOAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,10K $ 6,10K $ 6,10K Загальна пропозиція: $ 998,47M $ 998,47M $ 998,47M Циркуляційна пропозиція: $ 985,00M $ 985,00M $ 985,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,18K $ 6,18K $ 6,18K Історичний максимум: $ 0,00138371 $ 0,00138371 $ 0,00138371 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Shadow AI (SHADOAI)

Токеноміка Shadow AI (SHADOAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shadow AI (SHADOAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHADOAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHADOAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHADOAI, досліджуйте ціну токена SHADOAI в реальному часі!

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