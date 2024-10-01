Токеноміка Shackleford (SHACK) Дізнайтеся ключову інформацію про Shackleford (SHACK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shackleford (SHACK) A STABLE and long-term GROWTH cryptocurrency investment token for securely holding your wealth. Shackleford (SHACK) is a stable and long-term growth cryptocurrency investment token that allows you to securely hold and grow your wealth. Launched in March 2023 by a team based in the USA, Shackleford is a pioneering cryptocurrency designed to empower users through its innovative tokenomics. Operating as a Binance BEP-20 token, Shackleford provides a secure avenue for pursuing financial success. At Shackleford Finance, the team places a strong emphasis on wealth preservation and the achievement of financial objectives. The investment token is positioned as a solution for safeguarding assets while ensuring a steady and progressive growth trajectory. A robust foundation has been established to provide investors with peace of mind. With the team's dedicated commitment to stability and growth, the groundwork for the investment token has been meticulously laid. Investors can rest assured that their investments are guided by seasoned professionals deeply committed to their financial prosperity. Operating as a Binance BEP-20 token, the Shackleford token provides a secure avenue for the pursuit of financial success. #Tokenomics: Shackleford employs a transparent tokenomics model featuring a 3% transaction fee for both buying and selling. This fee structure includes a 1% burn mechanism, reducing the circulating supply over time. Another 1% is allocated to buy back tokens, contributing to liquidity and stability. The remaining 1% supports the development fund, ensuring ongoing enhancements for project sustainability. Офіційний вебсайт: https://shackleford.finance/ Whitepaper: https://shackleford.finance/wp-content/uploads/2024/10/WhitePaper-Shackleford-Finance-Token-v3.1.pdf Купити SHACK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shackleford (SHACK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shackleford (SHACK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,20K $ 4,20K $ 4,20K Загальна пропозиція: $ 925,00K $ 925,00K $ 925,00K Циркуляційна пропозиція: $ 925,00K $ 925,00K $ 925,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 4,20K $ 4,20K $ 4,20K Історичний максимум: $ 0,34689 $ 0,34689 $ 0,34689 Історичний мінімум: $ 0,00274802 $ 0,00274802 $ 0,00274802 Поточна ціна: $ 0,00453542 $ 0,00453542 $ 0,00453542 Дізнайтеся більше про ціну Shackleford (SHACK)

Токеноміка Shackleford (SHACK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shackleford (SHACK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHACK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHACK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHACK, досліджуйте ціну токена SHACK в реальному часі!

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