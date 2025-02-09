Сьогоднішня ціна Shackleford (SHACK)

Поточна ціна Shackleford (SHACK) сьогодні становить 0.063305 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shackleford:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.43K USD

- зміна ціни Shackleford протягом дня — +2.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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