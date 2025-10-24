Інформація щодо ціни SGC (SGC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00415112$ 0,00415112 $ 0,00415112 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +6,87% Зміна ціни (1 дн.) -2,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,51%

Актуальна ціна SGC (SGC) становить --. За останні 24 години SGC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SGC становить $ 0,00415112, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SGC змінився на +6,87% за останню годину, -2,64% за 24 години та на -8,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SGC (SGC)

Ринкова капіталізація $ 1,64M$ 1,64M $ 1,64M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,49M$ 2,49M $ 2,49M Циркуляційне постачання 6,60B 6,60B 6,60B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SGC — $ 1,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SGC — 6,60B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,49M.