Ціна sFortuna Token (SFORT)
Поточна ціна sFortuna Token (SFORT) сьогодні становить 0.01549878 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SFORT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sFortuna Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.62 USD
- зміна ціни sFortuna Token протягом дня — -8.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sFortuna Token до USD становила $ -0.00136291377786441.
За останні 30 днів зміна ціни sFortuna Token до USD становила $ +0.0153403282.
За останні 60 днів зміна ціни sFortuna Token до USD становила $ -0.0016389076.
За останні 90 днів зміна ціни sFortuna Token до USD становила $ -0.002187313211957035.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00136291377786441
|-8.08%
|30 днів
|$ +0.0153403282
|+98.98%
|60 днів
|$ -0.0016389076
|-10.57%
|90 днів
|$ -0.002187313211957035
|-12.36%
Останній аналіз цін sFortuna Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.08%
-19.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Fortuna Token is a, fun, and free for delegators, loyalty reward system. That comes with its own #NFT exhibitions, auctions, and most importantly it is the native token of Pixel Chain Olympics, a first ever true blockchain game. “Users keep their $FLR & $SGB delegated trustles and without risk at Flare Oracle while spending Fortuna Tokens on game cards and game room fees. The token is currently running for 2 years on Flares canary network Songbird and soon to relaunch on main net. While the sFortuna will remain on the canary network for testing and more.
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