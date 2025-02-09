Сьогоднішня ціна sFortuna Token (SFORT)

Поточна ціна sFortuna Token (SFORT) сьогодні становить 0.01549878 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SFORT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sFortuna Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.62 USD

- зміна ціни sFortuna Token протягом дня — -8.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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