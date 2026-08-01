Сьогоднішня ціна SEXY ANIMALCOIN

Поточна ціна SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANIMAL до USD становить $ 0 за ANIMAL.

SEXY ANIMALCOIN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,706.08, з циркуляційною пропозицією у 1000.00M ANIMAL. Протягом останніх 24 годин ANIMAL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANIMAL змінився на -- за останню годину та на -38.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL)

Ринкова капіталізація $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Циркуляційне постачання 1000.00M 1000.00M 1000.00M Загальна пропозиція 999,998,995.0 999,998,995.0 999,998,995.0

Поточна ринкова капіталізація SEXY ANIMALCOIN — $ 11.71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANIMAL — 1000.00M, зі загальною пропозицією 999998995.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11.71K.