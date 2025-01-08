Сьогоднішня ціна Sevilla Fan Token (SEVILLA)

Поточна ціна Sevilla Fan Token (SEVILLA) сьогодні становить 0.483317 USD з ринковою капіталізацією $ 813.68K USD. Ціна SEVILLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sevilla Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.55K USD

- зміна ціни Sevilla Fan Token протягом дня — -1.07%

- циркуляційна пропозиція – 1.68M USD

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