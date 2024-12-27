Сьогоднішня ціна sEUR (SEUR)

Поточна ціна sEUR (SEUR) сьогодні становить 0.751258 USD з ринковою капіталізацією $ 747.51K USD. Ціна SEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sEUR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47K USD

- зміна ціни sEUR протягом дня — -0.89%

- циркуляційна пропозиція – 995.00K USD

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