Ціна sEUR (SEUR)
Поточна ціна sEUR (SEUR) сьогодні становить 0.751258 USD з ринковою капіталізацією $ 747.51K USD. Ціна SEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sEUR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47K USD
- зміна ціни sEUR протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 995.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sEUR до USD становила $ -0.006820071115764.
За останні 30 днів зміна ціни sEUR до USD становила $ -0.1162988703.
За останні 60 днів зміна ціни sEUR до USD становила $ -0.2158665488.
За останні 90 днів зміна ціни sEUR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.006820071115764
|-0.89%
|30 днів
|$ -0.1162988703
|-15.48%
|60 днів
|$ -0.2158665488
|-28.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sEUR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.89%
-4.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Synth sEUR by Synthetix Tracks the price of EUR through price feeds supplied by an oracle.
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