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Ціна sEUR (SEUR)

USD

Графік ціни sEUR (SEUR) в реальному часі

$0.751258
$0.751258$0.751258
-0.80%(1D)

Сьогоднішня ціна sEUR (SEUR)

Поточна ціна sEUR (SEUR) сьогодні становить 0.751258 USD з ринковою капіталізацією $ 747.51K USD. Ціна SEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sEUR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47K USD
- зміна ціни sEUR протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 995.00K USD

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Цінові показники sEUR (SEUR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sEUR до USD становила $ -0.006820071115764.
За останні 30 днів зміна ціни sEUR до USD становила $ -0.1162988703.
За останні 60 днів зміна ціни sEUR до USD становила $ -0.2158665488.
За останні 90 днів зміна ціни sEUR до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.006820071115764-0.89%
30 днів$ -0.1162988703-15.48%
60 днів$ -0.2158665488-28.73%
90 днів$ 0--

Аналіз цін sEUR (SEUR)

Останній аналіз цін sEUR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.748513
$ 0.748513$ 0.748513

$ 0.760506
$ 0.760506$ 0.760506

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

--

-0.89%

-4.86%

Ринкова інформація sEUR (SEUR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 747.51K
$ 747.51K$ 747.51K

$ 2.47K
$ 2.47K$ 2.47K

995.00K
995.00K 995.00K

Що таке sEUR ( SEUR)

Synth sEUR by Synthetix Tracks the price of EUR through price feeds supplied by an oracle.

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Ресурс sEUR (SEUR)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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