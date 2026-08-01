Яка зараз ціна Settled EthXY Token?

Settled EthXY Token торгують за ₴0.1953184166443169008000, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SEXY порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SEXY перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Settled EthXY Token виглядає у порівнянні з токенами категорії Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,Base Native?

У сегменті Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,Base Native SEXY демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Settled EthXY Token?

Ринкова капіталізація ₴19531841.66443169008000 розташовує SEXY на #3720 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SEXY?

Settled EthXY Token згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SEXY?

З 100000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.