Актуальна ціна SETAI Agents сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SETAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SETAI на MEXC вже зараз.

Ціна SETAI Agents (SETAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SETAI до USD:

$0,00035509
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни SETAI Agents (SETAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:15:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SETAI Agents (SETAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,057562
$ 0
--

--

-1,75%

-1,75%

Актуальна ціна SETAI Agents (SETAI) становить --. За останні 24 години SETAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SETAI становить $ 0,057562, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SETAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SETAI Agents (SETAI)

$ 35,51K
--
$ 35,51K
100,00M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація SETAI Agents — $ 35,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SETAI — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,51K.

Історія ціни SETAI Agents (SETAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SETAI Agents до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SETAI Agents до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SETAI Agents до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SETAI Agents до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-24,73%
60 днів$ 0-31,58%
90 днів$ 0--

Що таке SETAI Agents (SETAI)

SETAI Agents 🤖 is an AI agent capable of lifelike thinking & feeling, serving human & businesses. It perceives the world around it and responds with empathy and creativity to those perceptions. Agent Launchpad, belonging to the SETAI ecosystem, is the first AI Agent launchpad tailored for investors, enabling them to optimize their AI tokens and gain early access to investment opportunities across Web3 space.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни SETAI Agents (USD)

Скільки коштуватиме SETAI Agents (SETAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SETAI Agents (SETAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SETAI Agents.

Перегляньте прогноз ціни SETAI Agents вже зараз!

SETAI до місцевих валют

Токеноміка SETAI Agents (SETAI)

Розуміння токеноміки SETAI Agents (SETAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SETAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про SETAI Agents (SETAI)

Скільки сьогодні коштує SETAI Agents (SETAI)?
Актуальна ціна SETAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SETAI до USD?
Поточна ціна SETAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SETAI Agents?
Ринкова капіталізація SETAI — $ 35,51K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SETAI?
Циркуляційна пропозиція SETAI — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SETAI?
SETAI досяг історичної максимальної ціни у 0,057562 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SETAI?
Історична мінімальна ціна SETAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SETAI?
Актуальний обсяг торгівлі SETAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SETAI цього року?
SETAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SETAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:15:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SETAI Agents (SETAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

