Сьогоднішня ціна ServeFi AI (SEAI)

Поточна ціна ServeFi AI (SEAI) сьогодні становить 0.00100703 USD з ринковою капіталізацією $ 10.07K USD. Ціна SEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ServeFi AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 530.55 USD

- зміна ціни ServeFi AI протягом дня — -24.02%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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