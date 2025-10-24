Інформація щодо ціни Serv0 Protocol (SERV0) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00172438$ 0,00172438 $ 0,00172438 Найнижча ціна $ 0,00000411$ 0,00000411 $ 0,00000411 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Serv0 Protocol (SERV0) становить $0,00000435. За останні 24 години SERV0 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SERV0 становить $ 0,00172438, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000411.

Що стосується короткострокових результатів, то SERV0 змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Serv0 Protocol (SERV0)

Ринкова капіталізація $ 4,35K$ 4,35K $ 4,35K Обсяг (за 24 год) $ 21,21$ 21,21 $ 21,21 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,35K$ 4,35K $ 4,35K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Serv0 Protocol — $ 4,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 21,21. Циркуляційна пропозиція SERV0 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,35K.