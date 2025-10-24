Інформація щодо ціни SERO (SERO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00266096 Макс. за 24 год $ 0,00275046 Рекордний максимум $ 0,55192 Найнижча ціна $ 0,0025106 Зміна ціни (за 1 год) +1,77% Зміна ціни (1 дн.) +1,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,61%

Актуальна ціна SERO (SERO) становить $0,00274533. За останні 24 години SERO торгувався між мінімумом у $ 0,00266096 і максимумом у $ 0,00275046, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SERO становить $ 0,55192, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0025106.

Що стосується короткострокових результатів, то SERO змінився на +1,77% за останню годину, +1,92% за 24 години та на -1,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SERO (SERO)

Ринкова капіталізація $ 1,22M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,79M Циркуляційне постачання 442,54M Загальна пропозиція 650 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SERO — $ 1,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SERO — 442,54M, зі загальною пропозицією 650000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,79M.