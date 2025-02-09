Ціна Serious Coin ($SERIOUS)
Поточна ціна Serious Coin ($SERIOUS) сьогодні становить 0.00001318 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SERIOUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Serious Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.41 USD
- зміна ціни Serious Coin протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Serious Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Serious Coin до USD становила $ -0.0000051694.
За останні 60 днів зміна ціни Serious Coin до USD становила $ -0.0000061791.
За останні 90 днів зміна ціни Serious Coin до USD становила $ -0.00003468423349863361.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ -0.0000051694
|-39.22%
|60 днів
|$ -0.0000061791
|-46.88%
|90 днів
|$ -0.00003468423349863361
|-72.46%
Останній аналіз цін Serious Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.02%
-33.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme coin season is over. It’s time to get $SERIOUS Serious Coin ($SERIOUS) is a serious project. Utilizing revolutionary blockchain technology, Serious Coin is recreating and redefining what a “serious” investment looks like in the modern age. Through simple and elegant design, clear articulation, and efficient execution, the team at Serious Coin endeavors to drive blockchain adoption and provide education in ways that are fun and easily accessible to the masses.
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