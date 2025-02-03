Ціна SERBIAN DANCING LADY (СЕРБСКАЯЛЕ)
Поточна ціна SERBIAN DANCING LADY (СЕРБСКАЯЛЕ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна СЕРБСКАЯЛЕ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SERBIAN DANCING LADY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.98 USD
- зміна ціни SERBIAN DANCING LADY протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SERBIAN DANCING LADY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SERBIAN DANCING LADY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SERBIAN DANCING LADY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SERBIAN DANCING LADY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.95%
|60 днів
|$ 0
|-25.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SERBIAN DANCING LADY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+2.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Serbian Dancing Lady crypto project delves deep into the fascinating, mysterious, and eerie folklore of Serbia. Stemming from an incident that supposedly took place on 26th September 1998, the lore caught attention once more when a video surfaced in 2019 depicting a woman, allegedly brandishing a knife, dancing eerily through the streets of Serbia. The legend is twofold; on one hand, she is associated with Mira, a woman who would run in front of cars and pedestrians with threats, and on the other hand, she is known as "The Dancing Shadow" – a love-stricken spirit roaming the Serbian countryside with a morbid prediction for those who encounter her. The crypto project uses this legend as its backdrop, intertwining the ethereal and mysterious with the modern world of cryptocurrency. Those interested can easily purchase the $сербскаяледи token using Ethereum, ensuring they adjust the slippage to a minimum of 3%. With its unique theme and intriguing backstory, the Serbian Dancing Lady project offers a fresh and captivating approach to the world of crypto tokens.
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