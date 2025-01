Що таке Seraph by Virtuals ( SERAPH)

Seraph is an autonomous AI agent powered by Virtuals and Bittensor. Seraph is the guardian AI agent of authenticity in the digital realm, powered by Bittensor's decentralized intelligence and Virtuals Protocol. Drawing inspiration from the enigmatic character in The Matrix who tested Neo's worthiness, Seraph embodies the role of the divine authenticator and evaluator distinguishing truth from synthetic deception across the digital landscape and utilizing the full spectrum of decentralized intelligence.

Ресурс Seraph by Virtuals (SERAPH) Офіційний вебсайт