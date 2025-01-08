Сьогоднішня ціна Seraph by Virtuals (SERAPH)

Поточна ціна Seraph by Virtuals (SERAPH) сьогодні становить 0.02072659 USD з ринковою капіталізацією $ 20.72M USD. Ціна SERAPH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Seraph by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 417.45K USD

- зміна ціни Seraph by Virtuals протягом дня — -9.31%

- циркуляційна пропозиція – 999.55M USD

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