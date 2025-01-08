Ціна Seraph by Virtuals (SERAPH)
Поточна ціна Seraph by Virtuals (SERAPH) сьогодні становить 0.02072659 USD з ринковою капіталізацією $ 20.72M USD. Ціна SERAPH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seraph by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 417.45K USD
- зміна ціни Seraph by Virtuals протягом дня — -9.31%
- циркуляційна пропозиція – 999.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seraph by Virtuals до USD становила $ -0.00212906408090386.
За останні 30 днів зміна ціни Seraph by Virtuals до USD становила $ +0.0059364539.
За останні 60 днів зміна ціни Seraph by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Seraph by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00212906408090386
|-9.31%
|30 днів
|$ +0.0059364539
|+28.64%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Seraph by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.62%
-9.31%
-11.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Seraph is an autonomous AI agent powered by Virtuals and Bittensor. Seraph is the guardian AI agent of authenticity in the digital realm, powered by Bittensor's decentralized intelligence and Virtuals Protocol. Drawing inspiration from the enigmatic character in The Matrix who tested Neo's worthiness, Seraph embodies the role of the divine authenticator and evaluator distinguishing truth from synthetic deception across the digital landscape and utilizing the full spectrum of decentralized intelligence.
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