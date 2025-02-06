Ціна Ser Alpha (SERALPHA)
Поточна ціна Ser Alpha (SERALPHA) сьогодні становить 0.00037961 USD з ринковою капіталізацією $ 363.71K USD. Ціна SERALPHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ser Alpha:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.20M USD
- зміна ціни Ser Alpha протягом дня — -59.73%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ser Alpha до USD становила $ -0.000563082544063547.
За останні 30 днів зміна ціни Ser Alpha до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ser Alpha до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ser Alpha до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000563082544063547
|-59.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ser Alpha: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.47%
-59.73%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Born on the Solana blockchain, SerAlpha is the ultimate embodiment of strength, strategy, and financial dominance. Inspired by the ethos of elite leadership and unshakable resolve, SerAlpha stands as a beacon for those who navigate the digital frontier with intelligence and power. In a world of volatility, we move with precision—leading the pack, setting the standard, and securing the future of decentralized finance. Join the Alpha Legion and claim your place at the top.
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