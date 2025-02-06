Сьогоднішня ціна Ser Alpha (SERALPHA)

Поточна ціна Ser Alpha (SERALPHA) сьогодні становить 0.00037961 USD з ринковою капіталізацією $ 363.71K USD. Ціна SERALPHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ser Alpha:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.20M USD

- зміна ціни Ser Alpha протягом дня — -59.73%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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