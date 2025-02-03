Ціна SEOR Network (SEOR)
Поточна ціна SEOR Network (SEOR) сьогодні становить 0.00067365 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SEOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SEOR Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.24K USD
- зміна ціни SEOR Network протягом дня — -2.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SEOR Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SEOR Network до USD становила $ -0.0000395850.
За останні 60 днів зміна ціни SEOR Network до USD становила $ +0.0000717247.
За останні 90 днів зміна ціни SEOR Network до USD становила $ -0.0001425136558292879.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.22%
|30 днів
|$ -0.0000395850
|-5.87%
|60 днів
|$ +0.0000717247
|+10.65%
|90 днів
|$ -0.0001425136558292879
|-17.46%
Останній аналіз цін SEOR Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-2.22%
-5.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SEOR is the next generation of decentralized Web3.0 application technology development infrastructure, which aims to provide users and developers of Web3.0 with an easy-to-use blockchain technology development platform.
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