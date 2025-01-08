Сьогоднішня ціна Sentre (SNTR)

Поточна ціна Sentre (SNTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 101.13K USD. Ціна SNTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sentre:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 634.90 USD

- зміна ціни Sentre протягом дня — -10.91%

- циркуляційна пропозиція – 174.43M USD

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