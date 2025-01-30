Ціна Sentra ($STRA)
Поточна ціна Sentra ($STRA) сьогодні становить 0.00061184 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $STRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sentra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.14 USD
- зміна ціни Sentra протягом дня — -1.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sentra до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sentra до USD становила $ -0.0001382986.
За останні 60 днів зміна ціни Sentra до USD становила $ -0.0000016159.
За останні 90 днів зміна ціни Sentra до USD становила $ -0.002679590036354201.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.20%
|30 днів
|$ -0.0001382986
|-22.60%
|60 днів
|$ -0.0000016159
|-0.26%
|90 днів
|$ -0.002679590036354201
|-81.41%
Останній аналіз цін Sentra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.20%
-20.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sentra is an AI voice that predicts the market by capturing emotions driving Web3, turning trends into opportunities and insights. Our platform is built on neuromorphic models, which are inspired by how the human brain functions. This allows us to process information more efficiently and intelligently than traditional computing methods. We help users et clear insights based on through detailed analyses and accurate predictions.Sentra uses advanced technology to sort through all this data and filter out what's unreliable. It gives you accurate and trustworthy insights
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