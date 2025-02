Що таке Sentra ( $STRA)

Sentra is an AI voice that predicts the market by capturing emotions driving Web3, turning trends into opportunities and insights. Our platform is built on neuromorphic models, which are inspired by how the human brain functions. This allows us to process information more efficiently and intelligently than traditional computing methods. We help users et clear insights based on through detailed analyses and accurate predictions.Sentra uses advanced technology to sort through all this data and filter out what's unreliable. It gives you accurate and trustworthy insights

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Sentra ($STRA) Офіційний вебсайт