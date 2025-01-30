Сьогоднішня ціна Sentra ($STRA)

Поточна ціна Sentra ($STRA) сьогодні становить 0.00061184 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $STRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sentra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.14 USD

- зміна ціни Sentra протягом дня — -1.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін $STRA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $STRA.