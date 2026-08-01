Сьогоднішня ціна Sentio AI

Поточна ціна Sentio AI (SEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEN до USD становить $ 0 за SEN.

Sentio AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46 551, з циркуляційною пропозицією у 100,00M SEN. Протягом останніх 24 годин SEN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,789754, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SEN змінився на -0,42% за останню годину та на -9,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,63.

Ринкова інформація щодо Sentio AI (SEN)

Ринкова капіталізація $ 46,55K$ 46,55K $ 46,55K Обсяг (за 24 год) $ 9,63$ 9,63 $ 9,63 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,55K$ 46,55K $ 46,55K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sentio AI — $ 46,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,63. Циркуляційна пропозиція SEN — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,55K.