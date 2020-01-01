Токеноміка Sentinel Chain (SENC) Дізнайтеся ключову інформацію про Sentinel Chain (SENC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sentinel Chain (SENC) The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following Insurance Loans Collateral Crowdfunding Community Projects E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. Офіційний вебсайт: https://sentinel-chain.org/ Whitepaper: https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf Купити SENC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sentinel Chain (SENC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sentinel Chain (SENC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 87,59K $ 87,59K $ 87,59K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 309,09M $ 309,09M $ 309,09M FDV (повністю розведена вартість): $ 141,69K $ 141,69K $ 141,69K Історичний максимум: $ 0,22051 $ 0,22051 $ 0,22051 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00028337 $ 0,00028337 $ 0,00028337 Дізнайтеся більше про ціну Sentinel Chain (SENC)

Токеноміка Sentinel Chain (SENC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sentinel Chain (SENC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SENC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SENC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SENC, досліджуйте ціну токена SENC в реальному часі!

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