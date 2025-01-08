Ціна Sentinel Chain (SENC)
Поточна ціна Sentinel Chain (SENC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 86.50K USD. Ціна SENC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sentinel Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 371.41 USD
- зміна ціни Sentinel Chain протягом дня — -1.39%
- циркуляційна пропозиція – 309.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sentinel Chain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sentinel Chain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sentinel Chain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sentinel Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.39%
|30 днів
|$ 0
|-15.55%
|60 днів
|$ 0
|-9.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sentinel Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-1.39%
-11.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following 1. Insurance 2. Loans 3. Collateral 4. Crowdfunding 5. Community Projects 6. E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.
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