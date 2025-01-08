Сьогоднішня ціна Sentinel Chain (SENC)

Поточна ціна Sentinel Chain (SENC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 86.50K USD. Ціна SENC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sentinel Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 371.41 USD

- зміна ціни Sentinel Chain протягом дня — -1.39%

- циркуляційна пропозиція – 309.09M USD

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