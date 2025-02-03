Сьогоднішня ціна SentimentAI (SENT)

Поточна ціна SentimentAI (SENT) сьогодні становить 0.00000832 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SentimentAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.33 USD

- зміна ціни SentimentAI протягом дня — -14.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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