Ціна SentimentAI (SENT)
Поточна ціна SentimentAI (SENT) сьогодні становить 0.00000832 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SentimentAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.33 USD
- зміна ціни SentimentAI протягом дня — -14.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SentimentAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SentimentAI до USD становила $ -0.0000022098.
За останні 60 днів зміна ціни SentimentAI до USD становила $ -0.0000035972.
За останні 90 днів зміна ціни SentimentAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.61%
|30 днів
|$ -0.0000022098
|-26.56%
|60 днів
|$ -0.0000035972
|-43.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SentimentAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.37%
-14.61%
-22.54%
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