Що таке Sentiment ( SENT)

SENT is a governance utility token built around the trusted reciprocal relationship between a platform and it's people. SENT is the governance token for social sentiment platform, Trade the Chain. The purpose of SENT is to reward brand loyalty, developing a token that is multi-faceted that incentivises holders through exclusive offers, discounts and other opportunities from Trade The Chain and its partners. Community is the strength of any project, and that strength starts with giving everyone an equal opportunity to participate. The SENT token was initially fair distributed, not sold, which means the community can focus on what matters most — supporting SENT.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Sentiment (SENT) Офіційний вебсайт