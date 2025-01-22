Сьогоднішня ціна Sentiient (SENT)

Поточна ціна Sentiient (SENT) сьогодні становить 0.00235157 USD з ринковою капіталізацією $ 2.82M USD. Ціна SENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sentiient:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.07K USD

- зміна ціни Sentiient протягом дня — +98.53%

- циркуляційна пропозиція – 1.20B USD

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