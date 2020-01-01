Токеноміка sentient memes producer (MEMETIC) Дізнайтеся ключову інформацію про sentient memes producer (MEMETIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни sentient memes producer (MEMETIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена sentient memes producer (MEMETIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 39,08K $ 39,08K $ 39,08K Загальна пропозиція: $ 957,15M $ 957,15M $ 957,15M Циркуляційна пропозиція: $ 939,99M $ 939,99M $ 939,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 39,79K $ 39,79K $ 39,79K Історичний максимум: $ 0,00393838 $ 0,00393838 $ 0,00393838 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну sentient memes producer (MEMETIC)

Токеноміка sentient memes producer (MEMETIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки sentient memes producer (MEMETIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEMETIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEMETIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEMETIC, досліджуйте ціну токена MEMETIC в реальному часі!

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