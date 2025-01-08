Сьогоднішня ціна sentient memes producer (MEMETIC)

Поточна ціна sentient memes producer (MEMETIC) сьогодні становить 0.00247849 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47M USD. Ціна MEMETIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sentient memes producer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 400.39K USD

- зміна ціни sentient memes producer протягом дня — -7.85%

- циркуляційна пропозиція – 929.99M USD

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