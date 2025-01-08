Ціна sentient memes producer (MEMETIC)
Поточна ціна sentient memes producer (MEMETIC) сьогодні становить 0.00247849 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47M USD. Ціна MEMETIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sentient memes producer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 400.39K USD
- зміна ціни sentient memes producer протягом дня — -7.85%
- циркуляційна пропозиція – 929.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sentient memes producer до USD становила $ -0.000211392364390425.
За останні 30 днів зміна ціни sentient memes producer до USD становила $ +0.0002255587.
За останні 60 днів зміна ціни sentient memes producer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни sentient memes producer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000211392364390425
|-7.85%
|30 днів
|$ +0.0002255587
|+9.10%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sentient memes producer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.20%
-7.85%
-3.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections.
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