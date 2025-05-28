Ціна Senti AI (SENTI)
Поточна ціна Senti AI (SENTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 119,72K USD. Ціна SENTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Senti AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Senti AI протягом дня — -10,66%
- циркуляційна пропозиція – 95,02B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Senti AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Senti AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Senti AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Senti AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10,66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Senti AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,03%
-10,66%
-62,89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.
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