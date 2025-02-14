Сьогоднішня ціна SENTAI (SENTAI)

Поточна ціна SENTAI (SENTAI) сьогодні становить 0.00195987 USD з ринковою капіталізацією $ 1.96M USD. Ціна SENTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SENTAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 852.63K USD

- зміна ціни SENTAI протягом дня — -6.42%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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