Токеноміка SENSUS (SENSUS) Дізнайтеся ключову інформацію про SENSUS (SENSUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SENSUS (SENSUS) Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power. Офіційний вебсайт: https://0xSensus.com Купити SENSUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SENSUS (SENSUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SENSUS (SENSUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 314,68K $ 314,68K $ 314,68K Загальна пропозиція: $ 943,94M $ 943,94M $ 943,94M Циркуляційна пропозиція: $ 943,94M $ 943,94M $ 943,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 314,68K $ 314,68K $ 314,68K Історичний максимум: $ 0,01153489 $ 0,01153489 $ 0,01153489 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00033506 $ 0,00033506 $ 0,00033506 Дізнайтеся більше про ціну SENSUS (SENSUS)

Токеноміка SENSUS (SENSUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SENSUS (SENSUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SENSUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SENSUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SENSUS, досліджуйте ціну токена SENSUS в реальному часі!

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