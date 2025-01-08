Сьогоднішня ціна Sensitrust (SETS)

Поточна ціна Sensitrust (SETS) сьогодні становить 0.01435244 USD з ринковою капіталізацією $ 39.51K USD. Ціна SETS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sensitrust:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.93K USD

- зміна ціни Sensitrust протягом дня — -7.84%

- циркуляційна пропозиція – 2.75M USD

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