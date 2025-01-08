Ціна Sensitrust (SETS)
Поточна ціна Sensitrust (SETS) сьогодні становить 0.01435244 USD з ринковою капіталізацією $ 39.51K USD. Ціна SETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sensitrust:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.93K USD
- зміна ціни Sensitrust протягом дня — -7.84%
- циркуляційна пропозиція – 2.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sensitrust до USD становила $ -0.00122204540958907.
За останні 30 днів зміна ціни Sensitrust до USD становила $ -0.0020620997.
За останні 60 днів зміна ціни Sensitrust до USD становила $ +0.0020840001.
За останні 90 днів зміна ціни Sensitrust до USD становила $ +0.00424874312722371.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00122204540958907
|-7.84%
|30 днів
|$ -0.0020620997
|-14.36%
|60 днів
|$ +0.0020840001
|+14.52%
|90 днів
|$ +0.00424874312722371
|+42.05%
Останній аналіз цін Sensitrust: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-7.84%
+1.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sensitrust is a platform where customers and professionals get in touch, make deals and design new projects. Every phase exploits blockchain technologies, managed by Smart Contracts, and supported by Artificial Intelligence.
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