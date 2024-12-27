Ціна Sensi (SENSI)
Поточна ціна Sensi (SENSI) сьогодні становить 0.01007005 USD з ринковою капіталізацією $ 2.42M USD. Ціна SENSI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sensi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.68K USD
- зміна ціни Sensi протягом дня — -0.54%
- циркуляційна пропозиція – 240.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sensi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sensi до USD становила $ +0.0075931187.
За останні 60 днів зміна ціни Sensi до USD становила $ +0.0010099172.
За останні 90 днів зміна ціни Sensi до USD становила $ +0.001805388262810712.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.54%
|30 днів
|$ +0.0075931187
|+75.40%
|60 днів
|$ +0.0010099172
|+10.03%
|90 днів
|$ +0.001805388262810712
|+21.84%
Останній аналіз цін Sensi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-0.54%
+5.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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